ČEZ jedná o prodeji elektrárny Počerady

09.03.2017 09:01

Podle tisku by společnost Czech Coal ráda získala elektrárnu ČEZu Počerady. Údajně by ji měl ČEZ prodat za 4 mld. Kč, což odpovídá 7,4 Kč na akcii. V r. 2013 uzavřely ČEZ a Czech Coal dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí. Czech Coal bude dodávat elektrárně uhlí a součástí smlouvy byla i opce na prodej elektrárny právě společnosti Czech Coal. Připomeňme, že pro ČEZ jsou stěžení modernizované uhelné elektrárny Tušimice, Prunéřov a Ledvice. Ostatní uhelné elektrárny jsou z našeho pohledu určeny k prodeji. Z tohoto pohledu by se jednalo o prodej nejádrového aktiva a prostředky z prodeje by mohly podpořit výplatu dividendy.