ČEZ: komentář k dnešnímu rozhodnutí dozorčí rady ohledně elektrárny Počerady

18.05.2017 14:06

Ačkoliv představenstvo ČEZu bylo prodeji uhelné elektrárny Počerady nakloněno a transakci podporovalo, tak dozorčí rada nakonec prodej neschválila. Celá záležitost se tak zdá se vrací do módu již dříve dojednané opce (byla sjednána s Vršanskou uhelnou v roce 2013), v rámci které má ČEZ prostor se do roku 2019 rozhodnout, zda elektrárnu Vršanské uhelné v roce 2024 prodá za předem sjednanou cenu 2 mld. Kč či si elektrárnu ponechá. Je otázkou, zda v mezidobí do roku 2019 ještě přijde nějaké nové vyjednávání a nová nabídka ze strany Vršanské uhelné. Pro tohoto těžaře uhlí jsou Počerady důležitou elektrárnou, do které dodává uhlí ze svého dolu Vršany. Proto také někdy na přelomu loňského a letošního roku Vršanská uhelná iniciovala, mimo stanovenou opci, jednání, jejíž výsledkem dle médií měla být nabídka v celkové hodnotě cca 10 mld. Kč (cca 4,5 mld. Kč v hotovosti a zbylých cca 5,5 mld. Kč měl ČEZ do roku 2023 postupně zinkasovat v podobě zisků plynoucích z prodeje elektřiny vyrobené v Počeradech). Byť jsme vnímali, že druhá složka ceny je s určitým otazníkem, tak v kontextu aktuálních podmínek na energetickém trhu jsme hodnotili nabídku za vcelku adekvátní. Nelze vyloučit v mezidobí do roku 2019 další pokusy ze strany Vršanské uhelné získat tuto pro ni důležitou elektrárnu, vylepšení dosavadní nabídky, jenž dnes byla dozorčí radou odmítnuta, by však pro nás bylo spíše překvapením. ČEZ v tuto chvíli nemá kam spěchat, není pod tlakem, což svým dnešním rozhodnutím ostatně potvrdila i dozorčí rada. Podle našeho názoru spíše bude vše směřovat k roku 2019, kdy by se měl ČEZ rozhodnout, jak v budoucnu s tímto uhelným zdrojem naloží. Dosavadní vyjádření managementu na nás spíše vytváří dojem, že ČEZ nebude mít po roce 2020 motivaci investovat do rozsáhlé modernizace elektrárny či případně postavit na tomto místě nový zdroj a bude mít tedy spíše tendenci opci využít a elektrárnu Vršanské uhelné prodat v roce 2024. Vše je ale o budoucích cenách silové elektřiny. Pokud by se v roce 2019 posunuly vyhlídky na vývoj cen elektřiny výrazněji pozitivním směrem, pak by celá záležitost kolem elektrárny Počerad zřejmě nabrala jiných kontur. Za současných stále relativně nízkých cen elektřiny však management ČEZu dává najevo, že bude chtít dlouhodobě provozovat jen uhelné elektrárny, jenž jsou napájeny vlastním uhlím ze Severočeských dolů, a to jsou Tušimice, Prunéřov a Ledvice.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.