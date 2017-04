ČEZ: komentář k uvažovanému prodeji elektrárny Počerady

21.04.2017 10:46

Prodej uhelné elektrárny Počerady podle aktuálních informací z médií nabírá reálných kontur a zřejmě se brzy stane skutečností. Hovoří se o ceně v celkovém objemu cca 10 mld. Kč, přičemž tato cena je rozdělena do dvou složek: 4,5 mld. Kč by měl ČEZ získat ihned v hotovosti, zbylých cca 5,5 mld. Kč plynoucích z potenciálního prodeje elektřiny, kterou bude ČEZ do roku 2023 odebírat z Počerad za výrobní náklady a následně prodávat za tržní ceny (ČEZ prozatím ohledně potenciálního prodeje, resp. potenciální prodejní ceny nevydal oficiální tiskové prohlášení, veškeré informace jsou z médií). Podle výroční zprávy ČEZu elektrárna Počerady v roce 2016 vykázala provozní zisk EBITDA ve výši 1,2 mld. Kč. Vzhledem k uvažované celkové ceně kolem 10 mld. Kč by tak elektrárna Počerady byla prodávána za cca 8,3x násobek EBITDA, což bychom považovaly za vcelku adekvátní úroveň. Je však třeba brát v úvahu, že druhá složka ceny má variabilní charakter a je odvislá od budoucích tržních cen elektřiny a rovněž od budoucího objemu produkce elektrárny. Pokud budeme uvažovat aktuální forwardovou křivku indikující ceny elektřiny v rozmezí 28 – 29 EUR/MWh, výrobní náklady kolem 22 EUR/MWh a roční objem produkce v intervalu 5 – 6 TWh, pak více než 5 mld. Kč inkasovaných do roku 2023 shledáváme jako celkem reálné číslo. Pokud by k prodeji elektrárny skutečně došlo již v letošním roce, pak by inkasovaných 4,5 mld. Kč vylepšilo očištěný čistý zisk sloužící jako základna pro výpočet dividendy. Společně s mimořádným příjmem ve výši 3,4 mld. Kč, plynoucí z odkupu konvertibilních dluhopisů a následného blokového prodeje akcií MOL, by se tak letošní očištěný čistý zisk mohl posunout k úrovním 18 – 19 mld. Kč. To by podle našich odhadů naznačovalo, že by se dividenda vyplacená v příštím roce mohla udržet na úrovni, jenž je představenstvem navrhovaná pro letošek, tedy blízko hladiny 33 Kč na akcii. Udržení stabilní dividendy v příštím roce bychom vnímali pozitivně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.