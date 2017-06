ČEZ kupuje 14 větrných turbín v Německu o celkovém výkonu 35,4 MW

22.06.2017 09:16

ČEZ to dnes uvedl v prohlášení na svých webových stránkách. Firma nespecifikovala částku za transakci.Firma ČEZ dnes oznámila nákup 14 větrných turbín o celkovém instalovaném výkonu 35,4 MW. Veškeré stroje jsou rozmístěny v jedné lokalitě Lettweiler Höhe poblíž Rehbornu na území spolkové země Porýní-Falc. Součástí kontraktu s prodávajícím, kterým je společnost KGAL, je také získání provozní podpory ve formě garantovaného výkupního tarifu na 20 let. „Další velkou akvizicí na německém trhu obnovitelných zdrojů energie pokračujeme v naplňování naší strategie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z obnovitelných zdrojů o dodatečné 3 mld. Kč. Naše větrné elektrárny v Německu vyrobí nyní více než 280 GWh elektřiny ročně, a pokryjí tak spotřebu 120 tisíc domácností. I nadále nás zajímají již vystavěné parky na pevnině, ale i ty na moři, stejně jako projekty ve fázi developmentu,“ komentuje transakci ředitel divize Nová energetika a distribuce Tomáš Pleskač. Zdroj: ČEZFrantišek MašekFio banka, a.s.