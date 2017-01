ČEZ letos v Temelíně plánuje vyrobit 15 TWh elektřiny, meziročně o čtvrtinu více

26.01.2017 11:26

ČEZ letos plánuje vyrobit v Temelíně cca 15 TWh elektřiny. ČTK to dnes sdělil ředitel elektrárny Bohdan Zronek. Po slabších letech 2015, resp. 2016, kdy Temelín kvůli prodlouženým odstávkám vyrobil 14,2 TWh, resp. 12,1 TWh elektřiny by tak letos mělo dojít k optimálnímu objemu produkce. Domníváme se, že dnešní informace souvisí s pondělní zprávou o posunu letošní odstávky na prvním bloku Temelína do roku 2018. Tímto posunem si tak ČEZ podle našeho názoru vytvořil prostor k tomu, aby letošní produkce z Temelína mohla dosáhnout výše zmíněných cca 15 TWh. Jak jsme již komentovali v pondělí, podle našich odhadů by se letošní produkce z jaderných elektráren mohla pohybovat poblíž 28 TWh, což by byl meziroční nárůst o 16 %. Námi očekávaná lepší produkce z jádra by tak letos podle našeho názoru měla být jedním z důležitých faktorů vyvažující pokles realizačních cen elektřiny a tedy přispívající ke stabilnějšímu vývoji provozního hospodaření ČEZu. Za letošní rok nepředpokládáme výraznější meziroční změnu na úrovni EBITDA, když by se mohla pohybovat blízko 57 mld. Kč (za rok 2016 management ČEZu očekává cca 56 mld. Kč).Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.