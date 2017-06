ČEZ má ambici investovat do OZE v západní Evropě, zopakoval člen představenstva Tomáš Pleskač

14.06.2017 11:05

Na včerejším diskusním fóru člen představenstva ČEZu a šéf divize nová energetika a distribuce Tomáš Pleskač sdělil, že ČEZ se bude zajímat o další investice do solárních a větrných parků v zemích jako je Německo, Francie, Velká Británie či země Beneluxu. Cílem ČEZu je navýšit provozní zisk EBITDA z obnovitelných zdrojů o 3 mld. Kč do roku 2020. V loňském roce činila EBITDA z těchto zdrojů 3,4 mld. Kč, přičemž většina (2,7 mld. Kč) připadala na rumunské větrné farmy. Tématem byly i projekty polských větrných elektráren. Zde není patrný žádný posun, kvůli nepříznivě se vyvíjející legislativě je výstavba nadále v ohrožení a ČEZ uvažuje o úplném zastavení projektu. Jak jsme již uváděli dříve, zatím v Polsku nebyla započata žádná výstavba větrných elektráren, jen menší část projektů v řádu desítek MW se dostala do fáze stavebního povolení. Původně se hovořilo o výstavbě větrných farem dosahující instalované kapacity až kolem 700 MW. Kvůli nepříznivé legislativě ČEZ loni zaúčtoval opravné položky k polským projektům ve výši 0,7 mld. Kč. Podle našeho názoru nelze vyloučit ještě další oprávky v tomto směru, nicméně nemuseli by být nijak výrazné, když hodnota polských projektů podle dřívějšího vyjádření managementu ČEZu činí cca 1,2 mld. Kč. Problémy s developmentem polských větrných elektráren jsou trhu již delší čas známy, vyšly najevo již na počátku roku 2016. V ceně akcie ČEZu by tak podle našeho názoru měly být započítány. Po nenaplnění polských plánů tak ČEZ obrací svoji pozornost do západní Evropy ohledně rozvoje OZE. Navýšit EBITDA z OZE o 3 mld. Kč do roku 2020 vnímáme jako poměrně ambiciózní cíl a prozatím na něho nahlížíme spíše konzervativně. Jak jsme již uváděli dříve, ČEZ zatím oznámil investici do dokončených větrných farem v Německu o kapacitě 100 MW a investici do developovaných projektů větrných elektráren ve Francii, jejichž instalovaný výkon může během pěti let dosáhnout až 100 MW.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.