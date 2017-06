ČEZ: na dnešní VH očekáváme schválení dividendy ve výši 33 Kč. Jaká dividenda bude v příštím roce?

21.06.2017 09:26

Ještě z kraje letošního roku se zdálo, že Ministerstvo financí bude vytvářet tlak na to, aby letošní dividenda byla opět ve výši 40 Kč na akcii. Tyto hlasy v poslední době podle našeho názoru utichly a domníváme se, že se dnes nedočkáme žádného překvapení a bude schválen návrh představenstva ČEZu, tedy vyplatit letošní dividendu ve výši 33 Kč na akcii. Cokoliv nad 33 Kč bychom považovali za pozitivní překvapení. Návrh dividendy nicméně hodnotíme příznivě. Představenstvo ČEZu v něm zohledňuje stále solidní likvidní pozici společnosti a relativně nízkou zadluženost, když letos v březnu navýšilo dividendový výplatní poměr z 60 až 80 % na 60 až 100 % očištěného čistého zisku. Bez tohoto navýšení se letošní dividenda mohla podle našich odhadů pohybovat kolem 29 Kč na akcii. Jakou lze očekávat dividendu v příštím roce? Může být o něco nižší než letos. Management prozatím za letošek očekává meziroční pokles očištěného čistého zisku o cca 13 % na 17 mld. Kč. Pokud by byl zachován letošní 91% výplatní poměr, pak to implikuje dividendu vyplacenou v roce 2018 na úrovni 29 Kč na akcii. Podle našeho názoru bude mít ČEZ prostor vyplatit až 100 % zisku, což by pak indikovalo dividendu poblíž 32 Kč. Na druhou stranu je třeba zmínit, že potenciálně je ve hře letošní prodej bulharských aktiv, což by mohlo vytvořit mimořádný polštář pro dividendu vyplacenou v příštím roce a tedy prostor pro její eventuální meziroční růst.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.