ČEZ nakoupil větrné farmy ve Francii

07.06.2017 09:05

ČEZ nakoupil 9 větrných farem ve Francii. Elektrárny mají garantovanou výkupní cenu elektřiny na 15 let. Projekty jsou v různém stupni výstavby a do 5 let může být postaveno až 100 MW instalovaného výkonu. Detaily operace nebyly zveřejněny. ČEZ pokračuje v investicích do obnovitelných zdrojů na bezpečných trzích.