ČEZ našel náhradní řešení ohledně prodeje bytů v Písnici. Byty by měla koupit firma CIB Group.

02.05.2017 16:56

ČEZ na svém twitterovém účtu oznámil, že společnost CIB Group je připravená koupit byty v pražské Písnici (o odstoupení firmy Kennial z tendru jsme informovali v pátek). Nabízená cena by dle ČEZu měla být obdobná jako v tendru z konce letošního ledna, tedy předpokládáme kolem 1,3 mld. Kč. Zdá se tak, že ČEZ velmi rychle zareagoval na nastalou situaci a nalezl náhradní řešení. Letošní očištěný čistý zisk by tedy přeci jen měl být pozitivně ovlivněn prodejem bytového fondu. Po zohlednění zůstatkové hodnoty a zdanění by se mělo podle našich odhadů jednat o částku poblíž 1 mld. Kč.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.