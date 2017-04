ČEZ: Nová bulharská vláda nekoupí aktiva ČEZu

21.04.2017 09:25

Nová bulharská vláda nekoupí aktiva ČEZu. O možném vykoupení ze strany Bulharska se spekulovalo před bulharskými volbami. Z našeho pohledu jsou bulharská aktiva ČEZu na prodej a kromě bulharské vlády jsou i ostatní zájemci o tyto operace. Za minulý rok tvořila EBITDA bulharských distribučních společností 2,2 % celkové. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž.