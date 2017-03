ČEZ: Novela stavebního zákona zkrátí dostavbu jaderných elektráren, záruky nebudou

07.03.2017 08:55

Poslanecká sněmovna projednává pozměňovací návrh novely stavebního zákona, který by zkrátil přípravu stavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany o 3 roky. Výstavba by podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána Štullera mohla začít v r. 2025 a hotovo by mohlo být asi o 10 let později. Štuller odhaduje náklady na jeden blok cca na 100 mld. Kč. Se stavbou jednoho bloku v jaderné elektrárně Temelín a jednoho v elektrárně Dukovany počítá Národní plán rozvoje jaderné energetiky. Nejasné je stále financování celého projektu. Premiér Sobotka zopakoval, že vláda nedá na projekt záruky. Podle Štullera si dostavbu bez státních záruk lze jen těžko představit. Zprávu považujeme za standardní politickou rétoriku před volbami. Vliv na obchodování nečekáme.