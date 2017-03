ČEZ: O Škodu Praha se zajímá Nikko Securities

29.03.2017 08:56

Podle tisku se o společnost Škoda Praha zajímá japonsko-indonéská společnost Nikko Securities Indonesia. Škoda Praha je inženýrská firma, která staví elektrárny a vlastní ji ČEZ. O prodeji Škody nebo jen vstupu strategického partnera se začalo spekulovat na začátku roku. ČEZ své páteřní uhelné elektrárny již zmodernizoval a další zakázky v regionu se vzhledem k tržní situaci neočekávají. Škoda měla v posledních letech tržby v řádu desítek milionů korun a č. ztrátu (celý ČEZ měl za minulý rok tržby 204 mld. Kč, EBITDA 58 mld. Kč a č. zisk téměř 20 mld. Kč). Pokud by došlo k prodeji celé společnosti nebo jen podílu, bylo by to pozitivní. Mohlo by to podpořit dividendu.