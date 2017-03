ČEZ očekává připojení druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany po odstávce o čtyři dny později

10.03.2017 10:26

ČEZ očekává, že k připojení druhého bloku jaderné elektrárny Dukovany po odstávce dojde o čtyři dny později, tedy 17. března. Podle vyjádření společnosti by měl blok ve středu 15. března obnovit špětnou reakci v reaktoru a posléze zvyšovat výkon. Po sérii testů by pak mělo dojít v pátek 17. března k zahájení dodávek elektřiny do rozvodné sítě. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.