ČEZ od června vyčlení jaderné elektrárny do nově vzniklé divize

17.05.2017 09:10

Do nové divize bude patřit také výstavba nových bloků. Šefovat by nově vzniklé divizi měl Bohdan Zronek. ČEZ odmítá spekulace, že by tento krok měl být přípravou na případné dělení společnosti.Polostátní gigant od startu června hodlá vyčlenit veškeré své činnosti, které jsou spojené s jadernou energetikou do nově vytvořené divize. Vznik nové divize tak nahrává spekulacím o případném dělení společnosti. ČEZ však odmítá, že by tento krok měl být přípravou na případné dělení společnosti. Ano, nová divize vznikne. Budou pod ni spadat stávající elektrárny Dukovany a Temelín i příprava plánované výstavby nových bloků, potvrdil pro Hospodářské noviny mluvčí firmy Ladislav kříž. Pod nově vytvořenou divizi budou spadat také další dceřiné společnosti jakou je například ÚJV Řež zabývající se inženýringem v oblasti jaderných elektráren. To, kdo by měl stát v čele nové divize prozatím tiskový mluvčí ČEZu nechtěl komentovat. Podle zdrojů Hospodářských novin by však divizi měl vést Bohdan Zronek, současný ředitel Jaderné elektrárny Temelín. Zronek se taktéž stane sedmým členem představenstva společnosti. Valnou část pravomocí včetně provozu dvou jaderných elektráren převezme nová divize od stávající divize výroby. Z oficiálního hlediska je klíčovým důvodem odštěpení větší důraz na provoz atomových elektráren a příprava nových jaderných projektů. ČEZ dnes na pražské burze otevřel růstem o 0,49 %. Zdroj: Hospodářské noviny František MašekFio banka, a.s.