ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2017

10.05.2017 13:30

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za 1Q 2017 budou oznámeny 11. 5. 2017 v 8:00h a v 10:00h bude následovat tisková konference k uvedeným výsledkům. Konferenční hovor s managementem společnosti začne v 16:00h.Loňský silný první kvartál se ČEZu zřejmě nepodaří překonat a proto lze očekávat v 1Q 2017 meziroční pokles ziskovosti. To však neznamená, že ČEZ představí vyloženě špatná čísla. Na úrovni výnosů, i přes meziročně nižší realizační ceny elektřiny, nepředpokládáme výraznější meziroční změnu. Měla by k tomu napomoci především solidní výroba. Neměl by se již totiž konat žádný velký propad produkce z jaderných elektráren (očekáváme vlivem meziročně mírně delších odstávek na Dukovanech pouze mírný 2 – 3% y/y pokles na cca 7100 GWh) a zároveň předpokládáme meziroční nárůst výroby z tuzemských uhelných elektráren o zhruba 4 % y/y na úrovně kolem 7900 GWh vlivem jednak vyšší výroby z komplexně zmodernizované elektrárny Prunéřov (v 1Q 2016 ještě Prunéřov nevyráběl komerčně) a jednak by mírně mohl přispět testovací provoz nové elektrárny Ledvice. Vyšší produkci bychom očekávali i ze strany paroplynové elektrárny Počerady, když ji ČEZ začal více využívat poté, co se tržní ceny elektřiny postupně zotavovaly z loňských historických minim. Celkově tak odhadujeme, že by výroba za 1Q 2017 mohla vykázat meziroční růst alespoň o 3,5 % na 17600 GWh. Vedle toho by relativně chladná zima mohla podpořit ostatní výnosy v podobě tržeb z prodeje plynu a tepla. Výnosy za 1Q 2017 tak predikujeme téměř stabilní, kolem úrovně 50,7 mld. Kč (-2,3 % y/y). Na úrovni provozního zisku EBITDA však ČEZ loni představil poměrně silná čísla. Bylo to způsobeno především loňským mimořádným ziskem z tradingu, jenž činil 1,1 mld. Kč, když ČEZ v rámci svého obchodování se silovou elektřinou využil výrazného poklesu tržní cen. S tímto ziskem v letošním prvním čtvrtletí nelze počítat. Do provozní ziskovosti budou i v letošním roce negativně promlouvat meziročně nižší realizační (prodejní) ceny elektřiny. Zatímco loni ČEZ prodával silovou elektřinu ze svých zdrojů v rozmezí 34 – 35 EUR/MWh, tak letos má téměř veškerou elektřinu předprodánu v průměru za cca 31 EUR. Tento pokles bude mít podle našich odhadů negativní dopad do EBITDA za 1Q 2017 v rozmezí 1 – 1,5 mld. Kč. Dále očekáváme meziročně slabší čísla z tuzemského distribučního a prodejního segmentu. Silná srovnávací základna v podobě relativně vysokých objemů distribuované elektřiny a rovněž absence loňských pozitivních technických vlivů v podobě korekčních faktorů a narovnání objemu nevyfakturované elektřiny podle našich odhadů způsobí meziroční pokles EBITDA z tuzemské distribuce o cca 0,5 mld. Kč na 4 mld. Kč. Tuzemský segment prodeje zase loni výrazněji profitoval zejména z nižších nákupních cen elektřiny, což umožnilo realizovat velmi slušnou EBITDA 1,7 mld. Kč. V letošním prvním čtvrtletí se žádný výraznější výkyv směrem dolů na cenách elektřiny nekonal, absence této specifické tržní příležitosti tak podle našich odhadů způsobí meziroční pokles EBITDA z tuzemského prodeje o zhruba 0,4 mld. Kč na 1,3 mld. Kč. U menších segmentů jako rumunská výroba, rumunská a bulharská distribuce předpokládáme zhruba stabilní vývoj hospodaření s minimálními dopady do meziroční změny celkové EBITDA. Očekávaná lepší výroba elektřiny s námi předpokládaným pozitivním příspěvkem do EBITDA v rozmezí 0,3 - 0,5 mld. Kč nevykompenzuje výše zmíněné nepříznivé vlivy, a tak celkový provozní zisk EBITDA za 1Q 2017 odhadujeme meziročně nižší o 16 % na úrovni 16,8 mld. Kč. Odpisy by měly vykázat, vlivem toho, že ČEZ začal od 4Q 2016 odepisovat zmodernizovaný Prunéřov, nárůst o 9,2 % y/y na 7,7 mld. Kč. Toto navýšení tak bude tlumit provozní zisk EBIT, jenž za 1Q 2017 predikujeme nižší o 29,6 % y/y na hladině 9,1 mld. Kč. Výše zmíněné vlivy na provozní úrovni hospodaření se projeví i do úrovně očištěného čistého zisku. Navíc očekáváme, vlivem odepisování Prunéřova a jeho zařazení do majetku, pokles kapitalizovaných úroků a tedy meziroční nárůst nákladových úroků z 0,6 mld. Kč na cca 0,9 mld. Kč. Dále mezikvartální 3,4% depreciace turecké liry vůči dolaru bude negativně působit na hospodaření přidružených tureckých společností s námi předpokládaným nepříznivým dopadem kolem 0,3 mld. Kč (v 1Q 2016 naopak ČEZ profitoval z apreciace a zaúčtoval zisk 0,3 mld. Kč). Předpokládáme tak, že ČEZ v 1Q 2017 vykáže pokles očištěného čistého zisku o 42 % y/y na 5,8 mld. Kč. Na konci března management ČEZu stanovil letošní výhled EBITDA na úrovni 52 mld. Kč. Očekáváme, že tento výhled bude potvrzen. Výhled letošního očištěného čistého zisku byl v březnu stanoven do rozmezí 12 – 17 mld. Kč v závislosti na potenciálním zisku plynoucím z transakce s konvertibilními dluhopisy MOL. Na konci března ČEZ oznámil realizaci zpětného odkupu konvertibilních dluhopisů a následný blokový prodej akcií MOL, z čehož by měl vykázat zisk před zdaněním kolem 3,3 mld. Kč. Zisk z této transakce by měl ČEZ zaúčtovat ve 2Q 2017. Očekáváme tak, že by ČEZ mohl upřesnit letošní výhled očištěného čistého zisku k úrovni 15 mld. Kč. Odhady hospodaření za 1Q 2017 mld. Kč1Q 2017Konsensus trhu*1Q 2016 y/y Výnosy 50,7 51,33 51,9 -2,3% EBITDA 16,8 17,65 20,0 -16,0% EBIT 9,1 10,00 13,0 -29,6% Čistý zisk 5,8 6,8 10,0 -42,0% Zisk na akcii (Kč) 10,8 - 18,6 -42,0% *průměr podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii (jak odhad na 1Q 2017, tak vykázaný za 1Q 2016) jsou očištěné o mimořádné vlivy.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.