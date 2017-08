ČEZ: odhady hospodaření za 2Q 2017

07.08.2017 13:56

ČEZ v úterý 8. srpna 2017 před otevřením trhu oznámí hospodářské výsledky za 2Q 2017, resp. 1H 2017. Tisková konference k výsledkům se bude následně konat od 10h, konferenční hovor s managementem společnosti začne v 16h.Meziročně nižší realizační ceny elektřiny budou podle našeho názoru vytvářet největší negativní tlak na provozní úroveň hospodaření ČEZu i ve 2Q 2017. Výnosy by ovšem nemusely vykázat výraznější meziroční změnu, když by měly být podporovány stabilní výrobou, u které očekáváme oproti loňskému 2Q mírný cca 1% růst na úroveň poblíž 15000 GWh. Loňské problémy s neplánovanými odstávkami na jaderných elektrárnách se letos zatím neopakují, tržby ČEZu by mohly být podpořeny tuzemskou výrobou z uhlí, když loni ještě komerčně nevyráběla komplexně zmodernizovaná elektrárna Prunéřov II. Větší využití očekáváme od paroplynové elektrárny Počerady či předpokládáme mírně lepší produkci z rumunských větrných farem. Negativní vliv nižších cen elektřiny by podle našeho názoru mohl rovněž tlumit postupně rostoucí vliv výnosů z energetických služeb. Výnosy za 2Q 2017 tak prognózujeme kolem úrovně 45,6 mld. Kč, meziročně mírně níže o 3 %. Na úrovni provozních zisků však nadále očekáváme výraznější meziroční poklesy. Konkrétně EBITDA zisk za 2Q 2017 odhadujeme nižší o 11,2 % y/y ve výši 11,6 mld. Kč. Nejvýrazněji se na tomto poklesu podle našich odhadů podepíší meziročně nižší realizační ceny elektřiny, když ČEZ ještě loni prodával silovou elektřinu z většiny svých zdrojů v průměru za 34 – 35 EUR/MWh, zatímco na celý letošní rok si zajistil cenu poblíž 31 EUR. Nepříznivý dopad do EBITDA za letošní 2Q plynoucí z tohoto poklesu cen odhadujeme kolem 1 mld. Kč. Pokles realizačních cen spadá pod segment výroba – tradiční energetika, a ten by tak měl mít nejvýznamnější negativní dopad do provozní ziskovosti. Meziročně slabší výsledek očekáváme rovněž ze segmentu tuzemského prodeje. Jednak by měl hrát roli relativně silný loňský druhý kvartál, kdy ČEZ profitoval z nižších nákupních cen elektřiny a plynu a jednak předpokládáme negativní dopad technických vlivů v podobě narovnání objemu nevyfakturované elektřiny a korekčních faktorů. EBITDA z tuzemského prodeje tak odhadujeme kolem 0,7 mld. Kč, meziročně nižší o 0,3 mld. Kč. Naopak zhruba stabilní provozní ziskovost by mohla ve 2Q 2017 zaznamenat tuzemská distribuce. ČEZ sice i v tomto segmentu pro letošek počítá s negativním vlivem korekčních faktorů, nicméně ten by mohl být prozatím kompenzován meziročně vyššími objemy distribuované elektřiny (očekáváme alespoň 2% růst), když by se měla pozitivně projevovat nadále dobrá kondice české ekonomiky. EBITDA tuzemské distribuce tak predikujeme blízko 4 mld. Kč, na obdobné úrovni jako loni. Mírně lepší provozní výsledek, o cca 0,1 mld. Kč na 0,4 mld. Kč, očekáváme od rumunské výroby, když by se měla projevit vyšší produkce z větrných farem, která byla loni tlumena regulatorními zásahy. Relativně silný loňský 2Q v rumunské distribuci díky solidním maržím se zřejmě nepodaří překonat, v letošním druhém čtvrtletí navíc mohou vytvářet negativní tlak vyšší ceny na nákup elektřiny na ztráty v síti. Provozní zisky z rumunské distribuce tak predikujeme v rozmezí 0,3 – 0,4 mld. Kč, což je pokles z loňských 0,5 mld. Kč. Žádnou výraznou meziroční změnu nepředpokládáme v bulharské distribuci, ČEZ by měl zaznamenat EBITDu v blízkosti 0,2 – 0,3 mld. Kč. Provozní zisk EBIT ve 2Q 2017 odhadujeme meziročně nižší o 18,4 % na úrovni 4,1 mld. Kč. Kromě výše uvedených faktorů bude ovlivněn i předpokládanými vyššími odpisy, když v loňském 2Q ještě nezačaly být odepisovány tři komplexně zmodernizované bloky uhelné elektrárny Prunéřov II. Vyšší odpisy v souvislosti s uvedením Prunéřova II do majetku začal ČEZ účtovat od 4Q 2016, očekáváme tak jejich meziroční nárůst o cca 0,4 mld. Kč na 7,5 mld. Kč. Na úrovni očištěného čistého zisku však ČEZ za 2Q 2017 pravděpodobně vykáže výraznější meziroční růst. Druhý letošní kvartál bude totiž ovlivněn dvěma mimořádnými příjmovými položkami. Do očištěné čisté ziskovosti se jednak pozitivně projeví zisk z prodeje bytového fondu, jenž odhadujeme kolem 1,1 mld. Kč, a jednak zisk plynoucí z odkupu konvertibilních dluhopisů MOL a následného prodeje akcií MOL ve výši 3,3 mld. Kč. Očekáváme, že ČEZ ještě do finanční části výsledovky navíc zahrne pozitivní efekt přecenění opce na akcie MOL ve výši zhruba 0,4 mld. Kč. Očištěný čistý zisk by tak podle našich odhadů mohl dosáhnout úrovně kolem 7,5 mld. Kč, meziročně výše o 56 %. Budeme dále sledovat výhled hospodaření na letošní rok. Aktuální výhled ČEZu (zveřejněný v květnu po výsledcích za 1Q 2017) je 52 mld. Kč na úrovni EBITDA a 17 mld. Kč na úrovni očištěného čistého zisku. Pokud se zhruba naplní naše odhady hospodaření za 2Q 2017, pak ČEZ vykáže relativně silnou první polovinu roku. Druhá polovina letošního roku by sice měla být výsledkově slabší, nicméně podle naší aktuální predikce by to mohlo stačit na celoroční EBITDu, resp. očištěný čistý zisk poblíž 53 mld. Kč, resp. 18 mld. Kč. Domníváme se tak, že existuje určitá pravděpodobnost navýšení výhledu k těmto úrovním. Odhady hospodaření za 2Q 2017 mld. Kč2Q 2017Konsensus trhu*2Q 2016 y/y Výnosy 45,6 46,88 47,0 -3,0% EBITDA 11,6 11,99 13,1 -11,2% EBIT 4,1 4,50 5,0 -18,4% Čistý zisk 7,5 6,61 4,8 56,0% Zisk na akcii (Kč) 14,0 - 9,0 56,0% *medián podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii (jak odhad na 2Q 2017, tak vykázaný za 2Q 2016) jsou očištěné o mimořádné nehotovostní vlivy.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.