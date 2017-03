ČEZ: odhady hospodaření za 4Q 2016

17.03.2017 16:51

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za 4Q 2016, resp. celý rok 2016 budou oznámeny 21. 3. 2016 v 8:00h a v 10:00h bude následovat tisková konference k uvedeným výsledkům. Konferenční hovor s managementem společnosti začne v 16:00h.Provozní a čistá ziskovost za rok 2016 by se podle našeho názoru již neměla výrazněji lišit od výhledu hospodaření stanoveného managementem loni v listopadu. Tento výhled indikuje provozní zisk EBITDA na úrovni 56 mld. Kč (-14 % y/y) a očištěný čistý zisk ve výši 18 mld. Kč (-35 % y/y). Celoroční výhled pak do značné míry vytváří rámec pro výsledky hospodaření za samotný 4Q 2016. Na provozní úrovni hospodaření tak odhadujeme meziroční pokles EBITDA o 24 % na cca 12,7 mld. Kč. Stěžejním negativním vlivem podle našeho názoru zůstávají meziročně nižší prodejní ceny silové elektřiny, když v roce 2015 ČEZ prodával elektřinu ze svých zdrojů v průměru za cca 39 EUR/MWh, zatímco v loňském roce se průměrná cena mohla dle našich odhadů pohybovat blízko 34 EUR/MWh. Domníváme se, že tento pokles cen bude mít nepříznivý dopad do EBITDA za loňský čtvrtý kvartál kolem 1,5 mld. Kč. Vedle toho počítáme s dalšími negativními faktory, jako jsou meziroční pokles výroby z jádra o 10 % z důvodu pokračujících problémů s neplánovanými odstávkami na jaderných elektrárnách (ve 4Q 2016 byly prodloužené odstávky na prvním bloku Temelína a na druhém bloku Dukovan), efekt nižšího narovnání objemu nevyfakturované elektřiny nepříznivě dopadající na tuzemský segment prodeje (cca -1 mld. Kč) či vyšší náklady na emisní povolenky, což je důsledek postupně klesajícího přídělu povolenek získávaných zdarma. Námi předpokládaný zhruba 12% meziroční nárůst produkce z tuzemských uhelných elektráren (díky komerčnímu zprovoznění zmodernizované elektrárny Prunéřov, ke kterému došlo v polovině loňského roku) by neměl zcela kompenzovat výše zmíněné nepříznivé vlivy, proto lze očekávat meziroční pokles EBITDA. Výnosy za poslední loňské čtvrtletí podle našich odhadů poklesnou o téměř 10 % na 53,7 mld. Kč, a to zejména jak vlivem nižších cen elektřiny, tak vlivem vysoké srovnávací základny, když 4Q 2015 byl na straně výnosů relativně silný, pozitivně ovlivněn vyššími objemy prodejů jak elektřiny, tak plynu. Na úrovni očištěného čistého zisku očekáváme výraznější meziroční pokles, když vedle předpokládané nižší výkonnosti na provozní úrovni bude negativně působit jak absence loňského mimořádného vlivu v podobě vratky darovací daně z emisních povolenek ve výši 3,8 mld. Kč, tak relativně výrazná cca 17% q/q depreciace turecké liry vůči dolaru nepříznivě ovlivňující přecenění úvěrů tureckých přidružených společností s námi očekávaným negativním dopadem do čistého zisku v rozmezí 1,5 – 2 mld. Kč. Vedle toho ve 4Q 2016 počítáme i s vyššími odpisy (+13 % y/y na cca 8,1 mld. Kč) a s vyššími nákladovými úroky (+0,2 mld. Kč y/y na cca 0,9 mld. Kč). To vše podle našich odhadů způsobí ve 4Q 2016 meziroční pokles očištěného čistého zisku z loňských 9 mld. Kč na úroveň kolem 1,1 mld. Kč. Celoroční EBITDA zisk pak odhadujeme na úrovni 56,5 mld. Kč (-13,2 % y/y) a očištěný čistý zisk ve výši 17,8 mld. Kč (-35,7 % y/y). Důležitou informací bude zveřejnění výhledu hospodaření na letošní rok. Domníváme se, že letošní EBITDA by se nemusela výrazněji lišit od loňské úrovně. Námi očekávaná vyšší produkce z jaderných elektráren (cca +16 % y/y), alespoň mírné navýšení výroby z tuzemských uhelných elektráren (cca +3 % y/y) a mimořádný příjem z vyhraného soudního sporu se SŽDC ve výši 1,2 mld. Kč by mohly kompenzovat další meziroční pokles prodejních cen silové elektřiny. Aktuálně tak predikujeme EBITDA za rok 2017 poblíž 56 mld. Kč. Na úrovni očištěného čistého zisku by navíc měl letos pozitivně působit mimořádný příjem z prodeje bytů ve výši cca 1,1 mld. Kč. Podle našich odhadů však převáží efekt předpokládaných vyšších odpisů a vyšších nákladových úroků v souvislosti se zařazením uhelných elektráren Prunéřov a Ledvice do majetku. Podle aktuální predikce tak letos očekáváme meziroční pokles očištěného čistého zisku z cca 18 mld. Kč do rozmezí 15 – 16 mld. Kč. Odhady hospodaření za 4Q 2016 mld. Kč4Q 2016Konsensus trhu4Q 2015 y/y Výnosy 53,7 - 59,6 -9,9% EBITDA 12,7 - 16,7 -24,0% EBIT 4,6 - 4,3 7,0% Čistý zisk 1,1 - 9,0 -87,8% Zisk na akcii (Kč) 2,1 - 16,8 -87,5% Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii (jak odhad na 4Q 2016, tak vykázaný za 4Q 2015) jsou očištěné o mimořádné vlivy. Odhady hospodaření za rok 2016 mld. Kč2016Konsensus trhu 2015 y/y Výnosy 198,8 - 210,2 -5,4% EBITDA 56,5 - 65,1 -13,2% EBIT 27,1 - 29,0 -6,6% Čistý zisk 17,8 - 27,7 -35,7% Zisk na akcii (Kč) 33,4 - 51,9 -35,6% Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii (jak odhad na rok 2016, tak vykázaný za rok 2015) jsou očištěné o mimořádné vlivy. Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.