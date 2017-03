ČEZ odkoupil téměř všechny konvertibilní dluhopisy

31.03.2017 09:56

ČEZ oznámil výsledek zpětného odkupu konvertibilních dluhopisů a konečný objem blokového prodeje akcií MOL (transakce byla oznámena včera, informovali jsme zde). Téměř všichni držitelé konvertibilních dluhopisů nabídku zpětného odkupu využili. ČEZ tak odkoupil 98,8 % dluhopisů, konkrétně 463,1 mil. EUR z celkového objemu 470,2 mil. EUR. Proti tomuto odkupu bude realizován blokový prodej akcií společnosti MOL, a to v objemu 7 561 372 kusů akcií, což odpovídá objemu odkoupených dluhopisů. Zisk před zdaněním z této transakce by se tedy měl pohybovat poblíž 3,4 mld. Kč, jak již včera ČEZ indikoval. Tento mimořádný příjem bude součástí očištěného čistého zisku, jenž je základnou pro výpočet dividendy. ČEZ v minulém týdnu při zveřejnění výsledků za rok 2016 oznámil letošní výhled očištěného čistého zisku v širším rozmezí 12 – 17 mld. Kč právě s ohledem na možný potenciální zisk plynoucí z transakcí souvisejícími s konvertibilními dluhopisy. Dnešní zpráva tak indikuje, že letošní očištěný čistý zisk by se mohl pohybovat kolem 15 mld. Kč, tedy poblíž spodní hrany našeho odhadu 15 – 16 mld. Kč. Dnešní zprávu hodnotíme neutrálně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.