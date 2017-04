ČEZ plánuje do roku 2035 odstavení více než poloviny kapacity uhelných zdrojů v republice

19.04.2017 12:50

Dnes to pronesl ředitel strategie ČEZu Dávid Hajmán.ČEZ plánuje do roku 2035 odstavení více než poloviny kapacity uhelných zdrojů v republice, řekl dnes ředitel strategie polostátní firmy Dávid Hajmán. Do roku 2035 by tak podle Hajmána mělo být odstaveno 3000 MW z nynější kapacity uhelných elektráren v České republice ve výši 4641 MW. V provozu by měly zůstat pouze modernizované elektrárny v Ledvicích, Prunéřově a Tušimicích. Dlouhodobě dodávat teplo pro Prahu má také teplárna Mělník. Dnes se do médií vyjadřoval také člen představenstva a ředitel divize obchodu společnosti Pavel Cyran. Hovořil o bulharských aktivech a o obnovitelné energii. Akcie ČEZ ve středu na pražské burze odepisují 0,56 %. Zdroj: ČTK, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.