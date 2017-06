ČEZ: Policie vyšetřuje platby do Albánie

28.06.2017 08:45

ČEZ vyšetřuje policie. Zajímá se o platby do Albánie v r. 2009 v celkové výši 7 mil. EUR (cca 183 mil. Kč, nebo 0,34 Kč na akcii). Údajně by se mělo jednat o úplatky vztahující se k privatizaci. ČEZ koupil tamní distribuční společnost, ale na začátku r. 2013 přišel o licenci. Následně se ČEZ s Albánií dohodl a převedl 76% podíl zpět na Albánii. Není úplně jasné, jaký by případně hrozil ČEZu postih. Případ budeme dále sledovat. Nyní nečekáme žádný vliv na obchodování.