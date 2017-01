Čez pomohl pražské burze do kladného teritoria

11.01.2017 16:51

Pražská burza přerušila dvoudenní poklesy a poprvé v tomto týdnu rostla, když pozitivní nálada převážila i na západoevropských trzích. Index PX si polepšil o 0,20% na 927 bodů, především díky podpoře Čezu. Elektrárenská emise se zvedla o 1,39% a uzavřela těsně pod metou 430 Kč poté, co cena el. energie silně rostla potřetí v řadě a utility v Německu byly nejziskovějším sektorem. Největší růst zaznamenala méně likvidní Kofola a to +4,44% na 376 Kč. Dařilo se i pojišťovně Vig, která skončila pod hladinou 600 Kč (+1,05%). V zisku zakončil i Pegas (+0,92%), akcie O2 (+0,78%) a Cme (+0,62%). Naopak v záporném teritoriu uzavřely bankovní emise. Erste Bank ztratila -1,04% na 769 Kč, Komerční banka odepsala -0,27% na 883 Kč a Moneta Money Bank klesla o -0,18%.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.