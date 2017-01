ČEZ posouvá celou odstávku na Temelíně 1 do roku 2018, pozitivní impuls do letošní produkce

23.01.2017 12:46

ČEZ dnes oznámil posun odstávky na Temelíně 1 z původně plánovaného termínu 3. 11. 2017 – 27. 1. 2018 na 29. 12. 2017 – 22. 3. 2018. ČEZ tak v podstatě posouvá celou odstávku prvního temelínského bloku do roku 2018. Do letošní produkce z jádra to podle našich odhadů bude znamenat pozitivní příspěvek ve výši cca 1,3 TWh, což vnímáme jako vítaný impuls, když i letos budou odstávky na Dukovanech delší, než je obvyklé. Domníváme se tak, že letošní výroba z jaderných elektráren by se mohla pohybovat kolem 28 TWh, což by byl nárůst z loňských cca 24 TWh. Posun odstávky na rok 2018 by podle našich odhadů mohl mít pozitivní dopad do letošní EBITDA téměř 1 mld. Kč. Odstávka na Temelíně 1 tak nepříznivě ovlivní výrobu až v roce 2018, nicméně v příštím roce očekáváme kompenzaci ze strany dukovanských bloků, které by již měly fungovat ve standardním režimu. Z hlediska letošních výsledků hospodaření vnímáme dnešní zprávu pozitivně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.