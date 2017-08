ČEZ před výsledky nad 400 Kč

Priemerná cena všetkých typov bytov síce vzrástla v druhom štvrťroku o 1,1 percenta, no v predchádzajúcom štvrťroku to bolo o 2,4 percenta. Realitný trh sa tak postupne ochladzuje. Príčin je niekoľko Jednak je to nová ponuka viacerých developerských projektov v rovnakom čase, no badať aj isté ochladzovanie dopytu. Celá zpráva »

Česká národná banka zvýšila včera oficiálnu úrokovú sadzbu o 20 bázických bodov na hodnotu 0,25 percenta. Česko je tak len treťou krajinou z ekonomicky vyspelých krajín sveta, ktoré aktuálne začali zo zvyšovaním sadzieb. Doteraz tak, po kríze z roku 2008, urobilo len USA a Kanada. V Európe ešte žiadna krajina. Dôvodom je najmä prehrievanie českej ekonomiky a realitný boom. Celá správa »

Nedostatok pracovníkov pociťujú už takmer všetky odvetvia. Firmy sa preto snažia prilákať ľudí zvyšovaním miezd. Konkurenčná výhoda Slovenska sa pomaly vytráca. Čím by malo Slovensko po novom lákať firmy a investorov? Sú to inovácie, a kvalita podnikateľského prostredia, no zatiaľ k tomu nedochádza. Celá správa »

Priemerná cena všetkých typov bytov síce vzrástla v druhom štvrťroku o 1,1 percenta, no v predchádzajúcom štvrťroku to bolo o 2,4 percenta. Realitný trh sa tak postupne ochladzuje. Príčin je niekoľko Jednak je to nová ponuka viacerých developerských projektov v rovnakom čase, no badať aj isté ochladzovanie dopytu. Celá správa »

Analytici predpokladajú, že samoriadiace osobné vozidlá sa objavia na našich cestách už do piatich rokov. Okrem toho, že tento trend zmení naše spotrebiteľské správanie, vytvorí i zaujímavé investičné príležitosti. Autonómne autá budú napríklad potrebovať množstvo nových senzorov, mapujúcich situáciu okolo nich. Navyše budú jazdiť podľa HD máp s potrebou presnosti niekoľkých centimetrov. Na to, ako sa zviezť na tomto trende z pohľadu investícií, sa pozrieme v nasledujúcom článku. Celá správa »

Briti tešiaci sa na Brexit budú chudnúť a Trumpove väzby na Rusko nateraz finančnými trhmi neotriasli. Otázka ale znie, či pracovné agentúry môžu ohroziť dôveryhodnosť Slovenska v investičných kruhoch a či robot nahradí autora komentárov. Celá správa »