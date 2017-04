ČEZ: Představenstvo podpořilo prodej elektrárny Počerady

21.04.2017 09:25

Podle zpravodajských serverů podpořilo představenstvo ČEZu prodej elektrárny Počerady. O možném prodeji Počerad jsme již několikrát informovali. Podle předchozích zpráv nabízí společnost Czech Coal 4,5 mld. Kč (8,4 Kč na akcii) v hotovosti. Dále elektřinu vyrobenou elektřinu v Počeradech až do konce roku 2023 a odběr uhlí ze společnosti Czech Coal. Z krátkodobého pohledu by potenciální prodej Počerad významně vylepšil zisky, které by mohly být distribuovány mezi akcionáře jako dividenda.