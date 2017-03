ČEZ prodává svůj 7,5% podíl ve společnosti MOL

30.03.2017 08:36

ČEZ včera večer zahájil odkup konvertibilních dluhopisů a prodej akcií MOL. Transakce by ČEZu měla přinést zisk v řádu miliard korun.Pokud všichni majitelé dluhopisů nabídnou všechny své dluhopisy k odkupu, povede to dle odhadu Skupiny ČEZ k celkovému pozitivnímu dopadu na její zisk před zdaněním v roce 2017 v souvislosti s držením akcií MOL a vyměnitelnými dluhopisy ve výši 3,4 miliardy Kč. ČEZ nabízí odkup dluhopisů za malou prémii nad současnou cenou dluhopisu a souběžný blokový prodej akcií MOL. Obě transakce ČEZ oznámil včera po skončení burzovního dne. Nabídka na odkup dluhopisů bude ukončena dnes večer. Konečný objem blokového prodeje akcií MOL bude přizpůsoben objemu odkoupených dluhopisů tak, aby odpovídal objemu akcií pokrytých skutečně odkoupenými vyměnitelnými dluhopisy. Na konci roku 2007 Skupina ČEZ uzavřela se společností MOL smlouvy ohledně budoucí výstavby plynových elektráren v areálech rafinerií MOL a strategické spolupráci v oblasti plynových elektráren v regionu Střední Evropy. Součástí transakce byl i nákup podílu ve společnosti ČEZ, kterého se nyní společnost zbavuje, jelikož výstavba plánovaných elektráren nebude realizována a akcie MOL tak pro ČEZ ztratily strategický význam. Akcie ČEZu (BAACEZ) včera uzavřely na 441,5 Kč. Zdroj: ČEZJan TománekFio banka, a.s.