ČEZ: prodej bytů v Písnici za 1,3 mld. Kč se komplikuje, firma Kennial odstoupila od tendru

28.04.2017 19:16

Společnost Kennial a.s. od ČEZu nekoupí byty v Praze – Písnici. Důvodem je žaloba nájemníků na určení vlastnictví a právní vady, které nebyly součástí podmínek tendru. Kennial to oznámila prostřednictvím agentury ČTK. ČEZ na konci letošního ledna oznámil vítěze tendru na prodej nemovitostí v celkové hodnotě 1,45 mld. Kč (komentovali jsme zde). Jedním z vítězů tendru byla právě firma Kennial, která vysoutěžila byty v Písnici za cenu 1,305 mld. Kč. Zbytek tendru byl tvořen menšími transakcemi v podobě prodeje bytů v Praze – Vršovicích za 72,2 mil. Kč firmě AIDA Praha a.s. a prodeje obchodního centra v Písnici za 68,2 mil. Kč firmě STN Invest s.r.o. Prodej bytů v Písnici se tak podle aktuálních informací komplikuje. Částku 1,45 mld. Kč jsme vnímali jako solidní mimořádný příspěvek do letošního očištěného čistého zisku (po zohlednění zůstatkové hodnoty a zdanění by se pozitivní dopad do očištěného čistého zisku mohl pohybovat blízko 1 mld. Kč). ČEZ podle vyjádření tiskového mluvčího Romana Gazdíka pro Hospodářské noviny s rozhodnutím Kennialu nesouhlasí, nicméně jeho právní poradci teprve budou stanovisko Kennialu detailněji hodnotit. Může se tedy stát, že byty v Písnici nadále zůstanou v majetku ČEZu a prodá se pouze zbylá část nemovitostí v hodnotě 72,2 mil. Kč a 68,2 mil. Kč. Je otázkou, jak se bude situace nadále vyvíjet. Podle našeho názoru ČEZ nebude mít zájem byty v Písnici dlouhodobě držet a bude hledat případné jiné možnosti jak majetek prodat. Mimořádný příjem z prodeje bytů se tak může pouze odsunout do budoucna. Nicméně aktuálně se prodej komplikuje, zprávu hodnotíme mírně negativně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.