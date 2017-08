ČEZ prostřednictvím svého venture fondu koupil podíl v lídrovi na trhu carsharingu

30.08.2017 10:50

Firma to oznámila dnes dopoledne. Podle agentury Reuters chce touto investicí podpořit rozvoj ekologické dopravy a posílit vlastní know-how.ČEZ dnes informoval o tom, že jeho venture kapitálový fond INVEN CAPITAL získal podíl ve francouzské společnosti VULOG. Jedná se o globálního lídra v poskytování technologií pro sdílenou mobilitu (carsharing) ekologických automobilů ve městěch. „Světový trh carsharingu roste a my očkáváme, že do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek, okomentoval investici generální ředitel INVEN CAPITAL Petr Míkovec.“ ČEZ dnes na pražské burze roste o 1,13 % na 421,10 korun za akcii. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.