ČEZ: rozšířený komentář k výsledkům za 2Q 2017

08.08.2017 15:56

ČEZ dnes představil relativně silný 2Q 2017. Svými výsledky překonal jak naši predikci, tak odhady trhu na všech úrovních hospodaření. Výnosy oproti předpokladům vykázaly 3% meziroční růst na hladinu 48,1 mld. Kč. Lepší než očekávané výnosy (náš odhad činil 45,6 mld. Kč, tržní konsensus 46,88 mld. Kč) připisujeme zejména dobré výkonnosti v segmentu prodeje plynu, kde se ČEZu jako alternativnímu dodavateli nadále daří, když ve 2Q 2017 navýšil objemy prodejů o 42 % na 1,7 TWh. Provozní zisk EBITDA ve druhém letošním čtvrtletí meziročně poklesl o 6,1 % na 12,3 mld. Kč, čímž překonal náš odhad 11,6 mld. Kč a byl lehce nad tržním konsensem, jenž byl posazen na hladinu 12 mld. Kč. ČEZ nás pozitivně překvapil zejména výkonností v segmentu bulharského prodeje, kde jsme predikovali provozní ziskovost kolem 0,1 mld. Kč, zatímco byl vykázán zisk ve výši 0,5 mld. Kč. ČEZ totiž profitoval z mimosoudní dohody o narovnání se státní energetickou společností NEK týkající se pohledávek za OZE. Mírně lepší než námi očekávanou EBITDA dosáhl rovněž tuzemský segment prodeje (0,9 mld. Kč vs. odhad 0,7 mld. Kč), když ČEZ realizoval vyšší hrubé marže z prodeje plynu vlivem rostoucích objemů prodeje a nižších nákladů na nákup. Lépe než jsme předpokládali se vyvíjel také segment rumunské distribuce, jenž za 2Q 2017 vykázal EBITDu ve výši 0,6 mld. Kč (+0,1 mld. Kč y/y), zatímco náš odhad činil 0,3 - 0,4 mld. Kč. ČEZu se v tomto segmentu dařilo tlumit provozní náklady. Výkonnost u ostatních segmentů byla v podstatě v souladu s naším očekáváním. Tak např. meziročně stabilní provozní ziskovost ve výši 4 mld. Kč si drží tuzemská distribuce, kde negativní vliv korekčních faktorů je kompenzován meziročním růstem objemu distribuované elektřiny, jenž činil 2,5 %. Mírný meziroční růst ve výši 0,1 mld. Kč na 0,4 mld. Kč v souladu s očekáváním dosáhl rumunský segment výroby, který profitoval z nárůstu produkce větrných farem (+18,5 % y/y na 243 GWh). Příznivě se totiž projevuje absence loňského omezování produkce ze strany rumunského provozovatele přenosové soustavy. Lepší než očekávaný vývoj na výnosech, resp. EBITDA zisku se pozitivně projevil do provozního zisku EBIT, který za 2Q 2017 vzrostl o 12 % y/y na 5,6 mld. Kč, zatímco náš odhad, resp. odhad trhu se pohyboval ve výši 4,1 mld. Kč, resp. 4,5 mld. Kč. V souladu s očekáváním se vyvíjely odpisy, které meziročně stouply o 5,5 % na 7,5 mld. Kč, když v loňském 2Q ještě nebyly odepisovány komplexně zmodernizované bloky uhelné elektrárny Prunéřov II. Do očištěného čistého zisku za 2Q 2017 se v souladu s očekáváním pozitivně projevily jednorázové vlivy v podobě prodeje bytového fondu (+1 mld. Kč) a transakcí týkající se akcií MOL a konvertibilních dluhopisů MOL (+3,6 mld. Kč). Zejména příznivější vývoj na provozní úrovni hospodaření zapříčinil, že očištěný čistý zisk vzrostl o 70,8 % y/y na 8,2 mld. Kč, zatímco naše prognóza činila 7,5 mld. Kč (+56 % y/y). Odhady trhu byly ještě konzervativnější, když byly posazeny na hladinu 6,61 mld. Kč. ČEZ přistoupil ke zvýšení letošního výhledu hospodaření. EBITDA byla navýšena z 52 mld. Kč na 53 mld. Kč a očištěný čistý zisk ze 17 mld. Kč na 19 mld. Kč. V našich odhadech na 2Q 2017 jsme indikovali, že ČEZ by mohl po relativně silném prvním pololetí o něco vylepšit letošní prognózu hospodaření, a to o 1 mld. Kč jak na úrovni EBITDA, tak na úrovni očištěného čistého zisku. Naše indikace se naplnila na úrovni EBITDA, na úrovni očištěného čistého zisku byla dokonce překonána o 1 mld. Kč. Letošní managementem očekávaný očištěný čistý zisk ve výši 19 mld. Kč tak indikuje, že ČEZ by mohl, v případě uplatnění obdobného výplatního poměru jako v letošním roce, vyplatit v roce 2018 stejnou či velmi obdobnou dividendu jako letos, tedy 32 – 33 Kč na akcii. To hodnotíme příznivě. Celkově dnešní zprávu z důvodu lepších než očekávaných výsledků hospodaření a zlepšeného výhledu hodnotíme pozitivně. Výsledky hospodaření za 2Q 2017 mld. Kč2Q 2017Konsensus trhu*2Q 2016 y/y Výnosy 48,1 46,88 47,0 2,3% EBITDA 12,3 11,99 13,1 -6,1% EBIT 5,6 4,50 5,0 12,0% Čistý zisk 8,2 6,61 4,8 70,8% Zisk na akcii (Kč) 15,3 - 9,0 70,0% *medián podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné vlivy.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.