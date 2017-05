ČEZ: Stabilní ceny elektřiny, možný prodej aktiv

12.05.2017 09:10

Ceny elektřiny by měly být stabilní, k růstu by mohlo dojít od roku 2020. Co se týká prodeje elektrárny Počerady, tak ho musí schválit dozorčí rada, která si vyžádala další podklady, ale taky potenciální kupec Vršanská uhelná, protože její nabídka byla platná do konce dubna. ČEZ není aktivní u možného prodeje tureckých aktiv na rozdíl od plánovaného prodeje bulharských operací, kde by měl být brzo vybrán užší výběr uchazečů. V 2Q17 by měl ČEZ zaúčtovat 3,7 mld. Kč vztahující se k prodeji akcií MOL. Nečekáme vliv na dnešní obchodování.