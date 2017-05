ČEZ: Stát by mohl převzít jaderné elektrárny

26.05.2017 08:55

Stát by podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše mohl převzít jaderné elektrárny. Vzal by tak na sebe odpovědnost za dostavbu nových jaderných bloků. Výhodou jsou podle Beneše nižší náklady na kapitál a nižší potřebná cena elektřiny. Připomínáme, že nedávno vyčlenil ČEZ jaderné elektrárny (Dukovany a Temelín) do samostatné divize. A jedním z důvodů je převzetí státem, který by stavěl nové jaderné jednotky (politické rozhodnutí), k čemuž by u veřejně obchodovatelné společnosti, za současných tržních podmínek, s největší pravděpodobností nedošlo. O možné dostavbě a rozdělení společnosti jsme již několikrát psali. Situaci budeme dále pečlivě sledovat. Pokud by k rozdělení ČEZu došlo, bude záležet na podmínkách transakce.