ČEZ: Státní úřad pro jadernou bezpečnost uděluje povolení pro další provoz druhého bloku Dukovan

28.06.2017 16:30

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes v tiskové zprávě oznámil, že druhému bloku jaderné elektrárny Dukovany povoluje další provoz. Druhému bloku Dukovan na konci loňského roku končila licence na dlouhodobý provoz. ČEZ loni v červenci požádal SÚJB o prodloužení stávající licence do 10. července 2017. Učinil tak proto, že v souvislosti s tehdejšími problémy se svary by nestihl do konce roku 2016 provést veškeré kontroly a dodat dokumentaci potřebnou k získání licence na další dlouhodobý provoz (komentovali jsme zde). Dnešní rozhodnutí SÚJB pro nás není překvapením, nepředpokládali jsme komplikace s udělením povolení na další provoz. Zprávu hodnotíme neutrálně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.