ČEZ údajně zvažuje prodej dceřiné firmy Škoda Praha

03.02.2017 10:36

ČEZ podle informací Hospodářských novin (HN) uvažuje o prodeji své 100% vlastněné dceřiné firmy Škoda Praha. Mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová deníku sdělila, že společnost hledá pro Škodu Praha strategického partnera, který by spolupracoval na rozvoji dalších projektů a vstupu na nové trhy. Prodej celé firmy mluvčí nepotvrdila, nicméně dle HN je ve hře i tato varianta. Škoda Praha je inženýrskou společností, která se zabývá zejména projektováním a výstavbou elektráren. V posledních letech se společnost potýkala s nedostatkem velkých zakázek, její příspěvek do celkového hospodaření ČEZu je marginální, pro ČEZ představuje nejádrový byznys. Zprávu hodnotíme neutrálně.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.

