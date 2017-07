ČEZ: v elektrárně Dětmarovice dnes hořelo

28.07.2017 15:50

V černouhelné elektrárně Dětmarovice patřící společnosti ČEZ dnes hořelo. Zprávu přinesla agentura ČTK. Podle předběžného odhadu hasičů se může škoda pohybovat kolem 100 mil. Kč. ČEZ však tuto částku nepotvrdil. Oblastní mluvčí ČEZu Marie Pásková sdělila, že škodu zatím není možné určit. Elektrárna je nyní odstavena. Zatím není zřejmé, jak dlouho odstávka potrvá. Dětmarovice, s instalovaným výkonem 800 MW, již nepatří mezi páteřní uhelné elektrárny ČEZu. Jedná se o starší, méně vytěžovanou elektrárnu s roční produkcí elektřiny kolem 2,5 TWh a tepla kolem 800 TJ, jejíž loňská EBITDA dle výroční zprávy činila 320 mil. Kč. Pro srovnání, nejvytíženější uhelné elektrárny ČEZu jako Prunéřov II, Tušimice či Počerady jsou podle našich odhadů schopny vyrábět 5 – 6 TWh elektřiny ročně a jejich roční provozní ziskovost může dosahovat kolem 1 mld. Kč. Jelikož zatím není jasná délka odstávky, tak lze těžko odhadnout případný dopad do hospodaření ČEZu. Nicméně vzhledem k tomu, že Dětmarovice již nepatří mezi nejziskovější elektrárny, tak nepředpokládáme významnější negativní dopad do letošního hospodaření ČEZu.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.