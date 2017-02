ČEZ: Vláda podporuje stavbu jaderných bloků, záruky nedá

22.02.2017 08:55

Podle premiéra Bohuslava Sobotky vláda podporuje výstavbu jaderných bloků. Investice do nových jaderných zdrojů by podle premiéra vytvořily příjmy státu po desítky let. Řekl taky, že v současných tržních podmínkách je riziko takové investice vysoké. Vláda odmítla v 2014 garance na nové jaderné bloky a toto rozhodnutí stále platí. Sobotka mezi problémy, které by se měly řešit, zmiňuje délku schvalovacích procesů. Komentář premiéra vnímáme jako politickou rétoriku před podzimními parlamentními volbami. Dopad na obchodování s akciemi ČEZu neočekáváme.