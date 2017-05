ČEZ: výsledky hospodaření za 1Q 2017

11.05.2017 08:56

ČEZ představil velmi solidní 1Q 2017, čísla na všech úrovních hospodaření překonala jak naše odhady, tak tržní konsensus. Navíc ČEZ upřesnil letošní výhled očištěného čistého zisku z původně stanoveného intervalu 12 – 17 mld. Kč na rovných 17 mld. Kč, což hodnotíme pozitivně, když jsme očekávali upřesnění výhledu k hranici 15 mld. Kč. Za posunem výhledu k úrovni 17 mld. Kč stojí zejména upřesnění zisku plynoucí z transakce s konvertibilními dluhopisy MOL a následného blokového prodeje akcií MOL. Pozitivní dopad této transakce do očištěného čistého zisku bude nakonec dle vyjádření ČEZu 4,5 mld. Kč, místo původně předpokládaných 3,4 mld. Kč. Výhled letošního provozního zisku EBITDA byl v souladu s naším očekáváním ponechán na úrovni 52 mld. Kč. Celkově dnešní výsledky hodnotíme pozitivně. Konkrétně, ČEZ v 1Q 2017 vykázal meziroční růst výnosů o 2 % na 52,8 mld. Kč, čímž mírně překonal jak náš odhad ve výši 50,7 mld. Kč, tak odhady trhu posazené na hladinu 51,3 mld. Kč. EBITDA dosáhla úrovně 19 mld. Kč, což je pouze o 5 % y/y níže. My jsme predikovali 16,8 mld. Kč a tržní konsensus činil 17,65 mld. Kč. Negativní efekt meziročně nižších prodejních cen silové elektřiny byl nakonec nižší než jsme očekávali (pouze 0,7 mld. Kč, zatímco náš odhad byl posazen do rozmezí 1 – 1,5 mld. Kč). Dále ČEZ v 1Q 2017 do segmentu výroby zaúčtoval pozitivní dopad dohody o narovnání se společností Sokolovská uhelná, jenž činil 0,7 mld. Kč. Tento příznivý vliv jsme nepředpokládali. Lépe než jsme očekávali se vyvíjel tuzemský segment distribuce (EBITDA 4,5 mld. Kč vs. náš odhad na úrovni 4 mld. Kč), a to zejména kvůli relativně silným objemům distribuované elektřiny. Příznivé výsledky na provozní úrovni hospodaření se pozitivně projevily i do očištěného čistého zisku, jenž dosáhl hranice 8,8 mld. Kč a rovněž překonal očekávání. Výsledky hospodaření za 1Q 2017 mld. Kč1Q 2017Konsensus trhu*1Q 2016 y/y Výnosy 52,8 51,33 51,9 2,0% EBITDA 19,0 17,65 20,0 -5,0% EBIT 11,7 10,00 13,0 -10,0% Čistý zisk 8,8 6,8 10,0 -12,0% Zisk na akcii (Kč) 16,5 - 18,6 -11,3% *průměr podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné vlivy.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.