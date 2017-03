ČEZ: výsledky hospodaření za 4Q 2016

21.03.2017 08:56

Společnost ČEZ dnes ráno před otevřením trhu zveřejnila hospodářské výsledky za 4Q 2016, resp. celý rok 2016.ČEZ představil relativně silný 4Q 2016, když na úrovni výnosů, provozního zisku EBITDA a očištěného čistého zisku překonal jak naše odhady, tak očekávání trhu. Podle našeho názoru se tak příznivě projevily slušné objemy prodejů jak elektřiny, tak zemního plynu. Vedle toho ČEZ realizoval nižší náklady na emisní povolenky, než jsme předpokládali. EBITDA zisk tak ve 4Q 2016 meziročně poklesl o 14,4 % na 14,3 mld. Kč, zatímco naše odhady byly posazeny na hladinu 12,7 mld. Kč a tržní konsensus činil 13,05 mld. Kč. Lepší provozní ziskovost se tak pozitivně projevila i do očištěného čistého zisku, který dosáhl úrovně 2,9 mld. Kč, zatímco náš odhad, resp. tržní konsensus činil 1,1 mld. Kč, resp. 1,54 mld. Kč. Vedle příznivější provozní ziskovosti se do očištěného čistého zisku pozitivně projevily i mírně nižší odpisy. Zatímco samotné výsledky za 4Q 2016 hodnotíme pozitivně, tak výhled EBITDA na letošní rok ve výši 52 mld. Kč hodnotíme negativně, když náš předpoklad se pohyboval blízko 56 mld. Kč. Výhled letošního očištěného čistého zisku tentokrát stanovil management poměrně široký, a to v rozmezí 12 – 17 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že horní hranice tohoto výhledu je podmíněna potenciálním ziskem ve výši 4,8 mld. Kč souvisejícím s potenciální konverzí konvertibilních dluhopisů do akcií MOL (jenž ovšem nemusí být naplněn), tak na výhled očištěného čistého zisku rovněž nenahlížíme příliš pozitivně, když náš odhad činil 15 – 16 mld. Kč. Management navzdory původním předpokladům dnes zveřejnil svůj návrh dividendy na letošní rok ve výši 33 Kč na akcii. Tento návrh dividendy je v souladu s naším očekáváním a podle našeho názoru znamená velmi solidní 7,6% dividendový výnos. Zejména kvůli slabšímu letošnímu výhledu hospodaření však hodnotíme dnešní zprávu negativně. Výsledky hospodaření za 4Q 2016 mld. Kč4Q 2016Konsensus trhu*4Q 2015 y/y Výnosy 58,6 56,25 59,6 -1,7% EBITDA 14,3 13,05 16,7 -14,4% EBIT 4,5 4,73 4,3 4,7% Čistý zisk 2,9 1,54 9,0 -67,8% Zisk na akcii (Kč) 5,4 - 16,8 -67,9% *medián podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné vlivy. Výsledky hospodaření za rok 2016 mld. Kč2016Konsensus trhu* 2015 y/y Výnosy 203,7 201,36 210,2 -3,1% EBITDA 58,1 56,81 65,1 -10,8% EBIT 26,1 26,33 29,0 -10,0% Čistý zisk 19,6 18,33 27,7 -29,2% Zisk na akcii (Kč) 36,7 - 51,9 -29,3% *medián podle průzkumu společnosti ČEZ Pozn.: Čistý zisk a zisk na akcii jsou očištěné o mimořádné vlivy. Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.