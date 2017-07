CFO JC Penney končí ve funkci

11.07.2017 09:11

Společnost oznámila, že Edward Record z firmy odchází.Známý maloobchodní řetězec dnes oznámil, že jeho finanční ředitel (CFO) Edward Record z firmy odchází. Record zůstane ve své funkci do 7. srpna, poté ho nahradí dosavadní hlavní účetní řetězce Andrew Drexler. Record do firmy nastoupil v roce 2014 a během jeho období JC Penney dokázala splatit více než 1,4 miliardy dolarů dluhu. Odcházející CFO uvedl, že se chce nadále věnovat ostatním zájmům. Společnost JC Penney je dlouhodobě pod tlakem negativního vývoje na maloobchodním trhu. Akcie společnosti včera odepsaly 1,54 % na 4,48 dolarů za akcii. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.