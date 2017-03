China Southern uvedla, že jedná o spojení s American Airlines

27.03.2017 13:06

Světová letecká jednička by měla koupit určitý podíl v podobě nově vydaných akcií China Southern.Státem kontrolovaná největší čínská aerolinka China Southern v pondělní zprávě oznámila, že American Airlines by mohl převzít určitý majetkový podíl v čínské společnosti formou nově vydaných akcií. Podle agentury Reuters se zatím jedná i o dalších možnostech spolupráce těchto dvou leteckých gigantů. Podle analytiků by však dohoda měla vést zejména k rozšíření spolupráce ohledně tzv. code-sharingu, tedy dohody o sdílení letů. Tento typ dohody mezi sebou letecké společnosti uzavírají velmi často. Čína v poslední době dává najevo, že chce zčásti reformovat sektor letecké přepravy, zejména do něho zavést větší prostor pro smíšené vlastnictví a tedy soukromý kapitál. Akcie American Airlines v pátek uzavřely na 41,73 USD. American Airlines Group Inc (AAL) v pátek uzavřel na 41,73 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 21,0 P/E 7,3 Vývoj za letošní rok (%) -10,6 Očekávané P/E 9,1 52týdenní minimum (USD) 24,9 Prům. cílová cena (USD) 55,1 52týdenní maximum (USD) 50,6 Dividendový výnos (%) 1,0 Zdroj: Reuters František MašekFio banka, a.s.