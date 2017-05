Čínský konglomerát HNA Group se stal největším akcionářem Deutsche Bank, když navýšil podíl na 9,9 %

03.05.2017 11:00

HNA tak navyšuje svůj podíl ze 4,8 %. V nejbližších dnech by o navýšení podílu měl být infromován regulatorní úřad.Čínská společnost HNA Group navýšila svůj podíl v německé Deutsche Bank na 9,9 %, čímž se stala největším akcionářem banky. Informaci přinesla agentura Reuters. HNA vlastní podíl v Deutsche Bank skrze svoji investiční divizi C-Quadrat. Podle agentury Reuters by v nejbližších dnech měl být o navýšení podílu informován také regulační úřad. HNA tak navýšila svůj podíl z předchozích 4,8 %, které držela po nákupu akcií Deutsche Bank v březnu. Akcie Deutsche Bank dnes na německé burze klesají o 0,4 % na 16,605 euro na akcii. Deutsche Bank AG (DBK) -0,4 % na 16,605 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 34,3 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +7,9 Očekávané P/E 14,5 52týdenní minimum (EUR) 8,8 Prům. cílová cena (EUR) 15,6 52týdenní maximum (EUR) 17,8 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Reuters, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.