Cisco výsledky za 3Q naplnila očekávání analytiků, avšak projekce na 4Q jsou horší než se čekalo

18.05.2017 11:51

Firma na úrovni tržeb naplnila očekávání trhu, zisk byl dokonce nad konsensem analytiků. Akcie však po oznámení výsledků prudce klesají v souvislosti s horší než očekávaným výhledem pro čtvrtý kvartál Výsledky společnosti Cisco Systems Inc (CSCO) za 3Q 2017 3Q 2017Konsensus 3Q 20173Q 2016 Tržby (mld. USD) 11,9 11,9 12,0 Čistý zisk (mld. USD) 2,5 2,43 2,3 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,50 0,47 0,46 Výsledky za třetí kvartál v souladu s konsensem Počítačový gigant Cisco reportoval včera po uzavření trhu výsledky za třetí kvartál roku 2017. Tržby meziročně poklesly o 1 % v souladu s očekáváním trhu. Čistý zisk pak dosáhl za třetí čtvrtletí tohoto roku hodnoty 2,5 miliardy dolarů, což je více než očekávali analytici. Firma v prohlášení uvedla, že dojde k dalšímu rozšíření propouštění zaměstnancl související s restruktualizačním plánem původně oznámeným v srpnu minulého roku. Propouštění se tak mimo ohlášených 5500 pracovníků dotkne dalších 1100 zaměstnanců. Tržby switching vzrostly, v segemtnu routing klesaly Hrubé marže Cisco vykázal za třetí kvartál úrovni 64,3 %, přičemž ve třetím kvartále roku 2016 to bylo 63,0 %. Mírně vyšší jsou hrubé marže ve službách, kde dosahují 65,9 %. produktové posléze 63,8 %. Tržby v segmentu propojování zařízení v síti (switching), které tvoří největší podíl na celkových tržbách, meziročně vzrostly o 2 % na 3,49 miliardy dolarů. Segment propojování zařízení mezi sítěmi (routing) posléze o 2 % poklesl na 2,03 miliardy dolarů. Horší než očekávaný výhled pro čtvrtý kvartál poslal akcie dolů Firma také oznámila, že ve čtvrtém kvartále očekává meziroční propad tržeb v rozmezí 4 až 6 %, což je více než očekávali analytici oslovení agenturou Bloomberg. Zisk na akcii ve čtvrtém kvartále posléze společnost očekává v rozmezí 46 až 51 centů na akcii. Analytici očekávali v konsensu 52,8 centů na akcii. Akcie v souvislosti s výhledem firmy na čtvrtý kvartál prudce klesají. V pre-marketu se obchodují v záporu 7,89 %. Podrobnější výsledky společnosti Cisco jsou k dispozici zde. Cisco Systems Inc (CSCO) včera uzavřel na 33,82 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 169,4 P/E 16,0 Vývoj za letošní rok (%) +11,9 Očekávané P/E 14,3 52týdenní minimum (USD) 26,5 Prům. cílová cena (USD) 35,7 52týdenní maximum (USD) 34,6 Dividendový výnos (%) 3,2 Zdroj: The Financial Times, Cisco, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.