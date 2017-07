Citigroup reportoval výsledky za 2Q 2017

14.07.2017 17:06

Společnost Citigroup Inc. vykázala výnosy i zisk nad konsensem. Výsledky společnosti Citigroup Inc. (C) za 2Q FY 2017 2Q FY 2017Konsensus 2Q 20172Q FY 2016 Výnosy (mld. USD) 17,9 17,4 17,5 Čistý zisk (mld. USD) 4,00 -- 3,87 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,28 1,21 1,24 Podobně jako JP Morgan Citigroup překonal očekávání na úrovni výnosů i zisků Výnosy za poslední kvartál meziročně vzrostl o 2 % na 17,9 mld. USD. To překonalo očekávání analytiků, kteří očekávali naopak pokles na 17,4 mld. USD. Čistý zisk klesl o 3 %, ale i přes pokles se podařilo překonat očekávání analytiků. Na poklesu zisku se podepsaly zejména větší náklady na kreditní karty. Očištěný zisk na akcii meziročně vzrostl o 3 % na 1,28 USD při očekávání 1,21 USD. Přispěl k tomu nedávný úspěšný odkup akcií. Rentabilita vlastního kapitálu v druhém čtvrtletí roku 2017 meziročně mírně klesla na 6,8 % z 7 %. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 vykazuje Citigroup na hodnotě 13,0 %, což je mírně vyšší oproti hodnotě 12,8 % z minulého kvartálu. Poměr efektivity zůstal beze změny na 59 %. Výnosy z obchodování s fixně úročenými aktivy a z obchodování na akciových trzích klesly I přes obavy investorů ohledně prudkého poklesu výnosů z obchodování s fixně úročenými aktivy, výnosy klesly jen o 6 %, což je menší pokles než u většiny konkurence včetně JP Morgan. Výnosy z obchodování na akciových trzích zaznamenaly o něco větší pokles o 7 %, z 4,2 mld. na 3,9 mld. USD kvůli nízké volatilitě akciových trhů a nižší celkové ekonomické aktivitě. Naopak rostly výnosy ze soukromého bankovnictví. Také divize investičního bankovnictví vykázala meziroční nárůst výnosů o 22 % na 1,49 mld. USD. Výsledkům společnosti pomohly zvýšené krátkodobé úrokové sazby, které se využívají u kreditních karet. Citi má ve srovnání se svými konkurenty relativně více karetních úvěrů, které za poslední rok vzrostly o 15 %. Celkově úvěry meziročně vzrostly o 2 %. Vrácení 18,9 mld, USD investorům pomocí dividend a zpětného odkupu akcií Akcie Citi dosáhly vysokých hodnot kvůli úspěšnému výsledku ve stress testu Fedu a následovného schválení plánu vrácení 18,9 mld. USD investorům pomocí dividend a zpětného odkupu akcií, ve kterém Citigroup i nadále pokračuje. Akciím Citi se proto od začátku roku dařilo lépe než jejím pěti americkým rivalům. CEO banky, Michael Corbat, oznámil v prohlášení: Naše divize pro institucionální klienty měla celkově velmi úspěšné čtvrtletí, zejména se dařilo divizi investičního bankovnictví, která dosáhla nejlepšího výkonu za 7 let. Corbat také zdůraznil, že se Citigroup v budoucnu chce zaměřit na růst rentability vlastního kapitálu a návratnosti investic pro své investory. Celkové výsledky společnosti jsou zde. Akcie Citigroup dnes oslabují o 1,3 %. Citigroup Inc (C) -1,3 % na 66,125 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 180,2 P/E 12,7 Vývoj za letošní rok (%) +11,3 Očekávané P/E 12,9 52týdenní minimum (USD) 42,5 Prům. cílová cena (USD) 68,0 52týdenní maximum (USD) 68,9 Dividendový výnos (%) 1,0 Zdroj: Bloomberg, The Wall Street Journal, The Financial TimesRáchel Kopúnová, Fio banka, a.s.