Citigroup reportovala výsledky za 1Q nad očekáváními analytiků

13.04.2017 15:06

Citigroup Inc. vykázala výnosy i zisk za první kvartál nad konsensem trhu. Dařilo se divizi obchodování s fixně úročenými aktivy. Výsledky společnosti Citigroup Inc (C) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 18,12 17,76 17,55 Čistý zisk (mld. USD) 4,1 -- 3,5 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,35 1,24 1,10 Americká nadnárodní finanční společnost Citigroup dnes stejně jako JP Morgan Chase výsledky za první kvartál roku 2017 překonala očekávání analytiků. Společnost se sídlem v New Yorku vykázala ve všech sledovaných ukazatelích výsledky nad konsensem trhu. V meziročním srovnání rostly výnosy i čistý zisk. Čistý zisk meziročně vzrostl o 17 %, když ho nahoru tahal růst výnosů a pokles nákladů na úvěrování. Výnosy meziročně vzrostly o 3 %, čemuž výrazně napomohl růst obou hlavních divizí, tedy divize pro institucionální klienty Institutional Clients Group (ICG) a divize bankovnictví pro běžné spotřebitele Global Consumer Banking (GCB). Růst těchto sektorů částečně vymazal negativní výkon divize korporátního bankovnictví Corporate / Other zejména v důsledku poklesu zdědených aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu v prvním čtvrtletí roku 2017 činila 7,4 %. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 vykazuje Citigroup na hodnotě 12, 8 %. Citigroup Inc. vygeneroval v prvním kvartále nejvyšší výnos z obchodování s fixně úročenými aktivy za poslední tři roky. Výnosy z největší obchodní činnosti banky vzrostly o 19 % na 3,63 mld. dolarů. Výnosy z obchodování na akciových trzích dosáhly hodnoty 769 mil. dolarů. Divize investičního bankovnictví vykázala nárůst výnosů o 39 % na 1,21 mld. dolarů, přičemž se očekávalo 1,17 mld. dolarů. Celkové výsledky společnosti jsou zde. V dřívějších hodinách dnes reportovala také největší americká banka JP Morgan Chase. Citigroup Inc (C) včera uzavřel na 58,51 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 161,8 P/E 11,1 Vývoj za letošní rok (%) -1,5 Očekávané P/E 11,4 52týdenní minimum (USD) 38,3 Prům. cílová cena (USD) 65,2 52týdenní maximum (USD) 62,5 Dividendový výnos (%) 0,9 Zdroj: Citigroup Inc., The Financial Times, CNBCFrantišek MašekFio banka, a.s.