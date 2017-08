Člen bankovní rady M. Mora navázal na včerejší Hamplovy výroky, dalšího zvýšení sazeb by se nebál

30.08.2017 11:11

Marek Mora v dnešním rozhovoru pro Roklen24 hovořil o dalším zpřísňování měnové politiky, závislosti na vývoji v eurozóně i o kurzu koruny.Politika ECB je omezujícím faktorem pr růst sazeb pouze do určité míry Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Marek Mora v dnešním rozhovoru pro Roklen24 doplnil včerejší jestřábí rétoriku svého kolegy z bankovní rady a viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla. Mora stejně jako Hampl řekl, že by se dalšího zvyšování sazeb dramaticky nebál. S Hamplem si notoval i v otázce závislosti měnové politiky ČNB na vývoji v eurozóně. Podle Mory je politika ECB omezujícím faktorem pro ČNB pouze do jisté míry. Člen bankovní rady to vysvětluje tím, že jednak teorie úrokové parity tak zcela v současném světě nefunguje. Jednoduše řečeno zvýšení úrokového diferenciálu se automaticky nemusí plně přenést do výraznějšího posílení kurzu. V podobném duchu hovořil včera pro Reuters i Mojmír Hampl, který poukazoval na překážky arbitrážních obchodů spekulantů, kterým v současném světě brání různé limity protistrany, kapitálové požadavky či systémy řízení rizik. Druhým důvodem toho, proč je politika ECB pro bankovní radu omezujícím faktorem pouze do určité míry, jsou podle Mory nadále korunové pozice zejména zahraničních investorů. Ty by měly působit jako vestavěný stabilizátor bránící prudkému posílení koruny. V případě jejího posilování totiž podle Mory dojde k vybírání zisků ze strany investorů, což korunu bude oslabovat. Tzv. horké peníze už možná nejsou tak horké Mora se také vyjádřil k zářijovému vypršení splatnosti velkého objemu státních pokladničních poukázek a jejich vlivu na případné výraznější oslabení koruny. Tuto možnost člen bankovní rady zmínil, avšak upozornil na fakt, že podobných milníků, kdy se očekával prudší pohyb na koruně bylo již od opuštění kurzového závazku několik, přičemž prozatím se tyto scénáře nikdy nenaplnily. Jestli se něco stane teď v září, nevíme. Do hlav investorům nevidíme. Ty tzv. horké peníze už možná nejsou tak horké a pomalu vychládají, řekl pro Roklen Mora. V závěru rozhovoru Mora opět potvrdil schopnost ČNB v případě vyšších výkyvů koruny zasáhnout. Přidal však, že čím delší doba od ukončení kurzového závazku, tím menší pravděpodobnost takového vývoje podle něho existuje. Koruna reagovala na Morovy výroky posílením k hranici 26,04 EUR/CZK. Zdroj: Roklen24, ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.