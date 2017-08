Člen FOMC a prezident Dallaského Fedu Kaplan říká, že ohledně dalšího zvyšování sazeb je trpělivý

18.08.2017 10:50

Robert Kaplan se tak zařadil ke členům FOMC, kteří tvrdí, že Fed by měl s dalším zvyšováním sazeb počkat na výraznějí proinflační vývoj v americké ekonomice.Prezident Federální rezervní banky Dallas a člen Federálního výboru pro jednotný trh (FOMC), který rozhoduje o nastavení měnové politiky v americké ekonomice, se nechal slyšet, že ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb je trpělivý. Kaplan v texaském Lubbocku řekl, že by před dalším zvýšením sazeb rád viděl větší progres v inflačním vývoji vzhledem k dvouprocentnímu cíli Fedu. Robert Kaplan tak v prohlášení navazuje na svého kolegu z FOMC a prezidenta Minneapoliského Fedu Neela Kashkariho či prezidenta New Yorského Fedu Jamese Bullarda (ve FOMC nemá hlasovací právo). Poslední minutes ukazují, že FOMC je výrazně nejednotné ohledně důsledků pomalého růstu inflace a případného dalšího zvyšování sazeb v tomto roce. Zdroj: The Financial Times, FedFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.