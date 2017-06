Členem správní rady Valeant Pharmaceuticals se stal známý hedge fund manager John Paulson

19.06.2017 15:40

Paulson je známý díky svým obchodům během období poslední finanční krize.Kanadská farmaceutická společnost Valeant Pharmaceuticals dnes oznámila, že členem její správní rady se stal známý hedge fund manager John Paulson. Ten se proslavil zejména díky svým ziskovým obchodům v letech finanční krize. Od té doby však jeho výkonost rapidně klesá. V současné chvíli Paulsonova společnost Paulson & Company spravuje 10 miliard dolarů, ještě v roce 2011 to bylo 36 miliard dolarů. Valeant Pharmaceuticals International Inc (VRX) včera uzavřela 12,66 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 4,3 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) -12,8 Očekávané P/E 3,5 52týdenní minimum (USD) 8,3 Prům. cílová cena (USD) 15,4 52týdenní maximum (USD) 32,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: CNBCFrantišek MašekFio banka, a.s.