Cloudová společnost Salesforce reportovala za 2Q výsledky nad odhady a zlepšila výhled pro FY

23.08.2017 11:26

Firma předčila konsensus analytiků na úrovni tržeb i zisku a zlepšila výhled pro fiskální rok. Akcie však i přesto v after-marketu oslabovaly. Výsledky společnosti salesforce.com Inc (CRM) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus* 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,56 2,51 2,04 Čistý zisk (mld. USD) 17,74 -- 229,62 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,33 0,316 0,24 *konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg Tržby i zisk nad konsensem Americká společnost podnikající v cloudovém businessu, zejména v tzv. customer relationship managementu (CRM) neboli řízení vztahů se zákazníky, reportovala výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku. Firma překonala očekávání analytiků, a to jak na úrovni tržeb, tak i ziskovosti. Navíc navýšila výhled pro fiskální rok. Přesto však akcie v after-marketu klesaly. Celkové tržby meziročně vzrostly o 26 % a o 50 milionů dolarů tak předčily odhady analytiků v konsensu. Sledovaný ukazatel výnosů příštích období vzrostl na 4,82 miliard dolarů, přičemž konsensus analytiků byl o něco nižší, konkrétně na 4,70 miliardách dolarů. Zlepšený výhled Pro fiskální rok Salesforce očekává celkové tržby ve výši 10,4 miliard dolarů (předchozí výhled byl o 100 milionů dolarů nižší), očištěný zisk na akcii by se posléze podle projekce společnosti měl pohybovat v rozmezí 1,29 až 1,31 dolarů na akcii. Konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg je na úrovni tržeb o něco nižší při 10,29 miliardách dolarů. Očištěný zisk na akcii pak analytici v konsensu odhadují na 1,30 dolarech na akcii. Kompletní výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie firmy včera po reportu výsledků v after-marketu klesaly o zhruba 2 %. salesforce.com Inc (CRM) včera uzavřel na 92,95 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 66,2 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +35,8 Očekávané P/E 71,0 52týdenní minimum (USD) 66,4 Prům. cílová cena (USD) 105,5 52týdenní maximum (USD) 93,4 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, SalesforceFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.