CME: Čekáme dobrý 2. kvartál bez výraznějšího překvapení

24.07.2017 08:45

CME zveřejní výsledky hospodaření za 2Q17 zítra před otevřením trhu. Tržby podle nás vzrostly meziročně o 4,4 % na 183 mil. USD, podobně jako v 1Q (+4,7% r/r). Na jednu stranu se normalizovalo tempo růstu v Rumunsku po mimořádně silném 1. kvartále, na druhou stranu očekáváme mírné zrychlení tempa v ČR, na Slovensku a v Bulharsku, mimo jiné i díky menšímu oslabení evropských měn vůči dolaru než v 1Q. Společnosti se podle nás nadále dařilo udržet nižší růst nákladů než tržeb a očekáváme tak růst EBITDA marže na 31,9 % z loňských 30,6 %. Zisk před odpisy EBITDA očekáváme 58,4 mil. USD (+8,8 % r/r) a provozní zisk 49,7 mil. USD (+13,2 %). Výrazné zlepšení očekáváme u finanční úrovně, která byla loni ve 2Q mimořádně zatížena ztrátou z odkupu dluhopisů. Tento faktor se nyní neopakuje a navíc klesly úrokové náklady po dvojím snížení úroků. Především díky finanční úrovni tak očekáváme překlopení do čistého zisku, který odhadujeme na 31,7 mil. USD či 0,2 USD na akcii. Na konferenčním hovoru (15:00 SEČ) očekáváme komentář managementu k dopadu oznámeného prodeje chorvatských a slovinských televizí na hospodaření. Naopak neočekáváme nyní změnu výhledu na celoroční zisk EBITDA, tj. růst o 13 – 17 % při konstantních měnových kurzech. Po úpravu o změnu kurzu je nyní výhled na zisk EBITDA cca 166 – 173 mil. (náš odhad je 172 mil.). Celkově očekáváme dobrou sadu výsledků, ale po mimořádné výkonnosti Rumunska z 1Q bude podle nás pro firmu obtížné opět výrazně pozitivně překvapit na provozních číslech. Překlopení do čistého zisku z loňské ztráty však může vyznít mírně pozitivně. US GAAP, kons., mil. USD J&T e2Q17 r/r 2Q16 Tržby 183,0 4,4% 175,2 EBITDA 58,4 8,8% 53,6 EBITDA marže 31,9% +1,3 p.b. 30,6% EBIT 49,7 13,2% 43,9 Finanční výsledek -13,0 n.m. -179,9 Čistý zisk po minoritách 31,7 n.m. -141,3 Zisk na akcii (USD) 0,2 n.m. -0,9 Zdroj: J&T Banka, CME