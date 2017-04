CME: EBITDA má vzrůst o 13-17 %

27.04.2017 09:15

Management CME včera na konf. hovoru poskytl výhled hospodaření a několik dalších komentářů. Za podstatné považujeme: Zisk před odpisy EBITDA má letos vzrůst o 13-17 % z loňských 150 mil. USD, za předpokladu konstantních měnových kurzů. Podle nás výhled znamená zisk EBITDA asi 166 – 172 mil. USD letos. Trh čekal cca 167 mil. Volné cash flow má letos činit cca 50 mil. USD, přičemž od listopadu má být použito ke snižování dluhu. Ten činí cca 1 mld. USD. Relativní zadlužení (čistý dluh/EBITDA) kleslo na 6,3 (na konci r. 2016 6,9). Letos by mohlo klesnout pod 6, což by znamenalo pokles úroků z dluhu příští rok. Silný růst v Rumunsku v 1Q byl zčásti dán nízkou srovnávací základnou loňského roku. V dalších kvartálech by měl růst výrazně zpomalit. Výhled na splátku dluhu a pokles rel. zadlužení je již nějakou dobu znám. Výhled na zisk EBITDA ale považujeme za solidní a vyznění hovoru tak hodnotíme pozitivně.