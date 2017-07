CME: Management na konf. hovoru nastínil redukci dluhu

26.07.2017 08:50

Na včerejším konferenčním hovoru management CME potvrdil výhled na zisk EBITDA, který má letos vzrůst o 13-17 % při konst. měnových kurzech. Totéž platí i pro pokračující operace, tj. po vyloučení Slovinska a Chorvatska, které budou prodány. Volné cash flow (bez splátek úroků) má nadále činit 105-120 mil. USD i při vyloučení zmíněných dvou zemí. Tedy z pohledu cash flow jde o mírné zlepšení výhledu. Management se však zaměřil hlavně na redukci dluhu. Díky prodeji slovinských a chorvatských televizí a platbě za konverzi warrantů od Time Warneru očekává, že zadlužení čistý dluh/EBITDA klesne letos pod 5 (ze současných cca 6) a až ke 3 na konci příštího roku. To by od r. 2019 otevřelo cestu i k jiné alokaci prostředků než na splátky dluhu. Management nicméně zatím nemá představu, kam až by zadlužení mělo klesnout. Konkurenční firmy ze sektoru jsou výrazně méně zadlužené (čistý dluh/EBITDA okolo 1).