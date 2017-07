CME potvrdila, že očekává v roce 2017 růst zisku OIBDA o 13 až 17 %

25.07.2017 15:16

Firma to potvrdila dnes v odpoledních hodinách. Skupina také oznámila, že očekává v srpnu splacení zhruba 50 milionů eur z úvěru splatného v roce 2018.Mediální skupina CME dnes po ranních výsledcích informovala o tom, že očekává v nejbližších letech růst výnosů přesahující nárůst výdajů. To by mělo vyústit v trvalé rozšiřování marže ze zisku OIBDA. Skupina také oznámila, že očekává v srpnu splacení zhruba 50 milionů eur z úvěru splatného v roce 2018. Firmě podle prohlášení výrazně vzroste volná hotovost v komparaci s rokem 2016. Firma očekává volný tok hotovosti před úroky v rozmezí 105 až 110 mil. dolarů při aktuálních směnných kurzech. CME potvrdila očekávání růstu zisku OIBDA o 13 % až 17 % (při konstantních směnných kurzech) v tomto fiskálním roce. Akcie CME dnes na pražské burze rostou o 2,16 % na 97,00 korun. Zdroj: ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.